Полковник Ходаренок назвал реальной угрозу захвата Алеппо повстанцами в Сирии

CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в турецких службах безопасности сообщил, что Анкара пыталась предотвратить наступление, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе, особенно с учетом боевых действий Израиля в секторе Газа и Ливане. Однако попытки использовать каналы, созданные в соответствии с соглашением о деэскалации 2019 года, чтобы остановить авиаудары России и сирийского правительства по жилым районам провинции Идлиб, не увенчались успехом. Поэтому то, что изначально планировалось как ограниченная операция, расширилось, когда войска Асада начали покидать свои позиции.