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Во Франции призвали к отставке Макрона: чем недовольна оппозиция

Пенсионная реформа и бюджетный кризис остаются главными претензиями французских левых сил к действующему президенту.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Во Франции призвали к отставке Макрона.
Источник: Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 from Belgium/CC BY 2.0|wikipedia

Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за скорейшую отставку не только правительства страны во главе с Мишелем Барнье, но и главы государства Эммануэля Макрона. Об этом политик написал в социальной сети.

Деятельность Макрона давно вызывает недовольство французских оппозиционных сил. Выступающий с левых позиций Меланшон вменяет в вину главе государства и премьер-министру бюджетный кризис и общее ухудшение жизни населения страны. В качестве альтернативы премьеру Барнье политик называет Люси Касте. Если Макрон не согласен с кандидатом, ему лучше уйти самому, не дожидаясь импичмента, уточнил политик. Касте известна тем, что выступает за скорейшую отмену пенсионной реформы. Ее левые тоже вменяют в вину Макрону.

Напомним, что прошлая инициатива партии по отстранению главы государства не привела к желаемым результатам, поскольку не удалось собрать необходимое количество голосов.

Примечательно, что правительство Барнье, которым недовольны левые, в свое время получило определенную поддержку со стороны куда более опасных для Макрона противников — правой части французского политического спектра во главе с Марин Ле Пен. У них пока куда более сильные позиции, чем у левых, о чем свидетельствуют результаты парламентских выборов в стране.