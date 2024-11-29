Во Франции призвали к отставке Макрона: чем недовольна оппозиция

Примечательно, что правительство Барнье, которым недовольны левые, в свое время получило определенную поддержку со стороны куда более опасных для Макрона противников — правой части французского политического спектра во главе с Марин Ле Пен. У них пока куда более сильные позиции, чем у левых, о чем свидетельствуют результаты парламентских выборов в стране.