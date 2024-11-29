Во Франции призвали к отставке Макрона: чем недовольна оппозиция

Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за скорейшую отставку не только правительства страны во главе с Мишелем Барнье, но и главы государства Эммануэля Макрона. Об этом политик написал в социальной сети.
Деятельность Макрона давно вызывает недовольство французских оппозиционных сил. Выступающий с левых позиций Меланшон вменяет в вину главе государства и премьер-министру бюджетный кризис и общее ухудшение жизни населения страны. В качестве альтернативы премьеру Барнье политик называет Люси Касте. Если Макрон не согласен с кандидатом, ему лучше уйти самому, не дожидаясь импичмента, уточнил политик. Касте известна тем, что выступает за скорейшую отмену пенсионной реформы. Ее левые тоже вменяют в вину Макрону.
Напомним, что прошлая инициатива партии по отстранению главы государства не привела к желаемым результатам, поскольку не удалось собрать необходимое количество голосов.
Примечательно, что правительство Барнье, которым недовольны левые, в свое время получило определенную поддержку со стороны куда более опасных для Макрона противников — правой части французского политического спектра во главе с Марин Ле Пен. У них пока куда более сильные позиции, чем у левых, о чем свидетельствуют результаты парламентских выборов в стране.