Вячеслав Федорищев: «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области»

«Я считаю, что предприниматель сам по себе должен быть инициативен и предприимчив, но, когда есть еще поддержка от правительства — это очень ценно. Я была на встрече с предпринимателями, где нам помогли с участием в международной выставке — это позволит нам быстро выйти на нашу целевую аудиторию по всей стране. Я также хочу обратиться с вопросом: мы хотим построить свое собственную швейную фабрику — и мне кажется, что губернатор поддержит такую инициативу. Изменения в отрасли уже видны, решения принимаются, и видно, что Вячеслав Андреевич открыт к диалогу с бизнесом», — рассказала директор швейной фабрики Profi Dress Руслана Сукаева.