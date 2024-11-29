В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС

«Мы сожалеем о решении правительства Грузии поставить на паузу усилия по началу переговоров о вступлении с Евросоюзом… Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии», — говорится в документе.
В документе также осуждается якобы «применение насилия против мирных демонстрантов».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.