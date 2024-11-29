В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС

«Мы сожалеем о решении правительства Грузии поставить на паузу усилия по началу переговоров о вступлении с Евросоюзом… Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии», — говорится в документе.