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В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Европейского парламента в своем заявлении выразила сожаление о решении правительства Грузии отложить до 2028 года переговоры о членстве в ЕС.

Источник: © РИА Новости

«Мы сожалеем о решении правительства Грузии поставить на паузу усилия по началу переговоров о вступлении с Евросоюзом… Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии», — говорится в документе.

В документе также осуждается якобы «применение насилия против мирных демонстрантов».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.

ЕС