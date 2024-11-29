Главой евродипломатии стала эстонка Кая Каллас: возможные последствия для ЕС и России

Политолог Вадим Трухачев в диалоге с Ura.ru связывает назначение Каллас на пост руководителя евродипломатии с двумя основными тенденциями. Во-первых, Евросоюз сосредоточит свое внимание преимущественно на противостоянии с Россией, поскольку более ни в чем Каллас не разбирается и ничем не интересуется.