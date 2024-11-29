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Главой евродипломатии стала эстонка Кая Каллас: возможные последствия для ЕС и России

Назначение экс-премьера Эстонии демонстрирует сохранение Евросоюзом антироссийского курса, считают эксперты.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Главой евродипломатии стала эстонка Кая Каллас.
Источник: ТАСС

Новым комиссаром Еврокомиссии по внешней политике утверждена Кая Каллас, ранее занимавшая должность премьер-министра Эстонии. Она сменила на этом посту Жозепа Борреля.

Во главе эстонского правительства Каллас отметилась неоднократными антироссийскими заявлениями. Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале назвал Каллас «отъявленной русофобкой». Он напомнил, что в России ее разыскивают за призывы к уничтожению советских военных памятников в Европе.

Политолог Вадим Трухачев в диалоге с Ura.ru связывает назначение Каллас на пост руководителя евродипломатии с двумя основными тенденциями. Во-первых, Евросоюз сосредоточит свое внимание преимущественно на противостоянии с Россией, поскольку более ни в чем Каллас не разбирается и ничем не интересуется.

Во-вторых, считает эксперт, назначение Каллас показывает приверженность руководства ЕС гендерному принципу, когда на такой пост подбирается именно женская кандидатура.

Еще до окончательного утверждения экс-премьера Эстонии на пост комиссара по внешней политике ЕС, политолог Александр Гусев в беседе с РИА «Новости» отметил несамостоятельность Каллас как политической фигуры, поскольку и сам Таллин не способен к независимой политике.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Каллас «нужным человеком в нужное время». Учитывая текущую военно-политическую ситуацию в Восточной Европе и отношения ЕС с Российской Федерацией, намек главы европейского правительства можно понимать однозначно.