Глава MI6 признал участие Британии в скрытых операциях на Украине

Глава MI6 также отметил, что «ядерные амбиции» Ирана несут угрозу международной и региональной стабильности. При этом он добавил, что поддерживаемые Тегераном вооруженные группировки на Ближнем Востоке «получили серьезные удары» в результате конфликтов в секторе Газа и Ливане. Рассуждая об отношениях с КНР, Мур указал, что Лондон и Пекин конкурируют друг с другом в различных сферах, а их ценности «часто не совпадают». «Мы в MI6 сохраняем открытыми каналы связи со своими китайскими коллегами», — подчеркнул он.