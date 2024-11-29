Глава MI6 признал участие Британии в скрытых операциях на Украине

«После [Второй мировой] войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой (MI6). Мы высоко ценим свое наследие в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине бороться с российским вторжением», — сказал Мур, выступая в посольстве Великобритании в Париже.
Говоря об оказании поддержки Киеву, он отметил, что ее цена «хорошо известна». «Но цена отказа от этой поддержки будет бесконечно выше», — считает Мур. По его оценке, в случае успеха РФ на Украине Запад столкнется с ростом угроз со стороны КНР, Ирана и КНДР.
Глава MI6 также отметил, что «ядерные амбиции» Ирана несут угрозу международной и региональной стабильности. При этом он добавил, что поддерживаемые Тегераном вооруженные группировки на Ближнем Востоке «получили серьезные удары» в результате конфликтов в секторе Газа и Ливане. Рассуждая об отношениях с КНР, Мур указал, что Лондон и Пекин конкурируют друг с другом в различных сферах, а их ценности «часто не совпадают». «Мы в MI6 сохраняем открытыми каналы связи со своими китайскими коллегами», — подчеркнул он.