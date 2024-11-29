Минэкономики: Беларусь готова расширять сотрудничество с Владимирской областью

28 ноября Владимир Наумович посетил особую экономическую зону «Доброград-1». Замминистра экономики ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов и жилья, а также работой одного из резидентов ОЭЗ — ООО «Хоум электро систем». По мнению Владимира Наумовича, реализация совместных производственных проектов на подобных площадках может способствовать углублению инвестиционного взаимодействия Беларуси с Владимирской областью. «В текущем году сохраняется поступательная динамика в наших торгово-экономических отношениях. Взаимный товарооборот за 9 месяцев превысил $370 млн, прибавив 28% к аналогичному периоду 2023-го. Опережающими темпами растет экспорт белорусской продукции — плюс 40%. И мы готовы двигаться дальше, наращивать поставки, создавать новые кооперационные связи», — отметил замглавы экономического ведомства.



29 ноября Владимир Наумович выступил с докладом о внедрении ESG-повестки в работу белорусских предприятий на пленарном заседании «Новая экономическая политика: поддержка ответственного бизнеса» ЭКГ-форума ответственного бизнеса в Суздале. ESG (Environmental, Social, Governance)-факторы — это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые должны способствовать его устойчивому развитию.



«Наша задача — выстроить качественную навигационную систему, чтобы адаптировать повестку ESG с учетом национальных приоритетов. Минэкономики завершает разработку методических рекомендаций по внедрению ESG-принципов. Субъектам хозяйствования будет рекомендовано по каждому компоненту (окружающей среде, социальной ответственности и корпоративному управлению) выбрать наиболее релевантные для себя цели, задачи и способы достижения устойчивого развития, разработать и принять внутренние стратегические документы и выстроить соответствующую модель организационного управления. Кроме того, предприятиям будут даны подробные рекомендации по составлению нефинансовой отчетности, а также приведены преимущества от получения ESG-рейтинга», — рассказал замминистра экономики.