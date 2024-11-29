Оппозиция выступила против повышения тарифов на газ и потребовала отставки НАРЭ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов организовали акцию протеста против повышения тарифов на газ и потребовали отставки руководства Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). Протест проходил перед зданием агентства, где в это время рассматривался вопрос о повышении тарифов на природный газ, поставляемый «Молдовагаз».
В акции протеста у здания НАРЭ приняли участие представители руководства ПСРМ, депутаты парламента от фракции БКС, члены и сторонники ПСРМ и ПКРМ, другие общественные активисты и организации.
Участники скандировали лозунги: «НАРЭ — в отставку!», «Хватит издеваться над народом!», «Долой правительство PAS!».
Депутат Диана Караман, выступая на акции протеста, заявила, что ответственность за кризис в энергетике Молдовы полностью лежит на действующей власти.
«Нас сюда привела абсолютная безответственность и некомпетентность власти. Все лето и осень правительство во главе с Речаном ходили и раздавали газеты, убеждали нас всех, что проблем с газом не будет, что повышения цен не будет… Сегодня мы пришли сказать людям, зарплаты которых зависят от повышения тарифов, убедить их подать в отставку, дать возможность людям нормально жить».
Депутат Петру Бурдужа также раскритиковал действия правительства и PAS, заявив о несоответствии между обещаниями власти и реальной ситуацией в стране.
«На практике то, что говорит власть PAS и то, что делает — это две разные вещи. Цена на газ 4,7 лея (в 2019 году — Ред.) для них была слишком высокой, а та, которая сейчас, — вполне приемлема. Они обещали всем “хорошие времена”, но передумали, и теперь премьер Речан обещает нам “тяжёлые времена”. Полный коллапс», — отметил Бурдужа.
Он подчеркнул, что правительство действует непоследовательно и не может предоставить четкого плана на будущее.
Напомним, ранее в пятницу НАРЭ одобрило повышение тарифа на газ на 27,6%. Стоимость одного кубометра голубого топлива для потребителей выросла с 12,15 лея до 15,5 лея без учета НДС или 16,74 лея с НДС.