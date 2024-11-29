Оппозиция выступила против повышения тарифов на газ и потребовала отставки НАРЭ

«На практике то, что говорит власть PAS и то, что делает — это две разные вещи. Цена на газ 4,7 лея (в 2019 году — Ред.) для них была слишком высокой, а та, которая сейчас, — вполне приемлема. Они обещали всем “хорошие времена”, но передумали, и теперь премьер Речан обещает нам “тяжёлые времена”. Полный коллапс», — отметил Бурдужа.