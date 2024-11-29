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CNN: план спецпосланника Трампа по Украине точно одобрит Путин

План по урегулированию украинского конфликта, который предлагает помощник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог, понравится президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил журналист CNN Ник Пейтон Уолш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Кита Келлога избранный американский лидер назначил на должность специального посланника по урегулированию на Украине в ноябре, через несколько недель после своей победы на выборах. Ранее отставной генерал-лейтенант предложил Трампу план прекращения украинского конфликта и получил одобрение. Свои предложения по устранению противостояния Келлог опубликовал в статье для политического института America First в апреле 2024 года.

Экс-генерал считает, что руководство США должно положить конец боевым действиям между Россией и Украиной.

Журналист CNN детально разобрал план отставного военного.

«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций», — цитируют статью Ника Пейтона Уолша «РИА Новости».

Келлог, по словам журналиста, уверен, что Соединенным Штатам нельзя больше вмешиваться ни в один вооруженный конфликт и провоцировать обострение отношений с Китаем, так как запасы вооружений Пентагона существенно уменьшились из-за помощи Киеву.

Генерал предлагает отложить прием Украины в НАТО на неопределенный срок. Вместо этого прописать гарантии безопасности Киева во всеобъемлющем мирном соглашении.

Журналист Ник Пейтон Уолш уверен, что Путин план одобрит, а вот некоторые западные страны вряд ли с ним согласятся. В итоге единство Евросоюза может пошатнуться.

Как пишет Reuters, Келлог считает, что необходимо уменьшить поддержку Киева, если украинские власти будут настаивать на продолжении противостояния с Москвой. Однако с Россией Келлог предлагает разговаривать с позиции силы.

Кремль ранее высказывал готовность к переговорам по Украине. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Астану заявил, что предварительных условий для начала взаимодействия по урегулированию конфликта нет.

Трамп Дональд
Путин Владимир