CNN: план спецпосланника Трампа по Украине точно одобрит Путин

Кита Келлога избранный американский лидер назначил на должность специального посланника по урегулированию на Украине в ноябре, через несколько недель после своей победы на выборах. Ранее отставной генерал-лейтенант предложил Трампу план прекращения украинского конфликта и получил одобрение. Свои предложения по устранению противостояния Келлог опубликовал в статье для политического института America First в апреле 2024 года.