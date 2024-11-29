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Назначен новый командующий войсками регионального командования «Астана»

29 ноября Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования «Астана», сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Об этом говорится в документе, опубликованном Акордой.

«Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования “Астана”, — говорится в сообщении.