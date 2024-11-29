Назначен новый командующий войсками регионального командования «Астана»

Об этом говорится в документе, опубликованном Акордой.
«Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования “Астана”, — говорится в сообщении.
29 ноября Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования «Астана», сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в документе, опубликованном Акордой.
«Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования “Астана”, — говорится в сообщении.