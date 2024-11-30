Times Now: самый мощный военный корабль Европы направляется в Индию на фоне «агрессии» КНР

Атомный авианосец «Шарль де Голль», весящий 42 500 тонн, вместе с тремя другими французскими военными кораблями прибудет в Индию на 3−4 дня к середине декабря, говорится в статье.
«Шарль де Голль» — единственный в мире атомный авианосец, помимо американских суперавианосцев, был в Индии до и во время пребывания здесь французского линейного флота. В этот раз не исключена вероятность проведения учений с индийскими военными кораблями, включая один из индийских авианосцев (INS Vikrant или INS Vikramaditya).
Присутствие французского авианосца в индийских водах является признаком того, что опасения по поводу Индо-Тихоокеанского региона и особенно усиления агрессивной политики Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, сохраняются, отмечает издание.
Присутствие младшего министра обороны Италии на парусном судне «Америго Веспуччи», которое используется для тренировок, является очередным доказательством укрепления оборонных связей между Индией и Италией.
Индия демонстративно сняла запрет с деятельности крупного оборонного конгломерата Leonardo, связанного с итальянской фирмой Agusta Westland, в отношении которой ведется расследование в связи с обвинениями в получении взяток при покупке вертолетов. Это указывает на то, что Индия и Италия настроены тесно сотрудничать в областях, связанных с национальной безопасностью.