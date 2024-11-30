Times Now: самый мощный военный корабль Европы направляется в Индию на фоне «агрессии» КНР

«Шарль де Голль» — единственный в мире атомный авианосец, помимо американских суперавианосцев, был в Индии до и во время пребывания здесь французского линейного флота. В этот раз не исключена вероятность проведения учений с индийскими военными кораблями, включая один из индийских авианосцев (INS Vikrant или INS Vikramaditya).