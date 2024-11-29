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Центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»*, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

«Двадцать девятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т. А. Становая*, исследовательский центр “Сова”*, а также проект “Радио Сахаров”*, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Становая* распространяла материалы иноагентов, участвовала в создании сообщений признанной в РФ нежелательной НПО, а также публиковала фейки о решениях российских властей. Живет она за границей.

Исследовательский центр «Сова»*, отмечается в релизе, принимал участие в распространении сообщений иноагентов, недостоверной информации о властях РФ, финансировался из иностранного источника.

Проект «Радио Сахаров»*, помимо прочего, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.

* Выполняют функции иноагентов в России