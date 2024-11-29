Центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»* внесли в реестр иноагентов

«Двадцать девятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т. А. Становая*, исследовательский центр “Сова”*, а также проект “Радио Сахаров”*, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, Становая* распространяла материалы иноагентов, участвовала в создании сообщений признанной в РФ нежелательной НПО, а также публиковала фейки о решениях российских властей. Живет она за границей.
Исследовательский центр «Сова»*, отмечается в релизе, принимал участие в распространении сообщений иноагентов, недостоверной информации о властях РФ, финансировался из иностранного источника.
Проект «Радио Сахаров»*, помимо прочего, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.
* Выполняют функции иноагентов в России