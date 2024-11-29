Гагаузские депутаты должны будут отчитываться по предвыборной программе

Предложение по изменению местного избирательного кодекса обсуждали на комиссии Народного собрания по регламенту. Депутаты Александр Тарнавский и Михаил Железогло считают, что необходимость разработки предвыборной программы и отчета о ее исполнении повышает ответственность народных избранников.