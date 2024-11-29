Гагаузские депутаты должны будут отчитываться по предвыборной программе

КОМРАТ, 29 ноя — Sputnik. Гагаузских депутатов могут обязать разрабатывать предвыборную программу и отчитываться по ней.
Предложение по изменению местного избирательного кодекса обсуждали на комиссии Народного собрания по регламенту. Депутаты Александр Тарнавский и Михаил Железогло считают, что необходимость разработки предвыборной программы и отчета о ее исполнении повышает ответственность народных избранников.
Это предложение было одобрено в постоянной комиссии НСГ и будет направлено на обсуждение депутатского корпуса автономии.
Нынешний регламент Народного собрания обязывает депутатов отчитываться о своей работе, тогда как разработка предвыборной программы не является обязательной.