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Гагаузские депутаты должны будут отчитываться по предвыборной программе

В местный избирательный кодекс Гагаузской автономии могут быть внесены изменения.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 29 ноя — Sputnik. Гагаузских депутатов могут обязать разрабатывать предвыборную программу и отчитываться по ней.

Предложение по изменению местного избирательного кодекса обсуждали на комиссии Народного собрания по регламенту. Депутаты Александр Тарнавский и Михаил Железогло считают, что необходимость разработки предвыборной программы и отчета о ее исполнении повышает ответственность народных избранников.

Это предложение было одобрено в постоянной комиссии НСГ и будет направлено на обсуждение депутатского корпуса автономии.

Нынешний регламент Народного собрания обязывает депутатов отчитываться о своей работе, тогда как разработка предвыборной программы не является обязательной.