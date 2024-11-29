Кулеба признал, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», — сказал он в интервью газете Financial Times.
Кулеба добавил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Бывший министр возложил ответственность за эту ситуацию прежде всего на западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву достаточно вооружений.
На Украине на фоне неудач на поле боя все чаще говорят о предстоящем поражении. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила об угрозе коллапса украинской государственности. Согласно опросу аналитического центра «Социальный мониторинг», уже 64% украинцев выступают за переговоры с РФ о прекращении огня.