Минздрав предлагает обсудить проект Кодекса о здравоохранении

Кодексом урегулированы важнейшие общественные отношения, связанные с реализацией конституционного права граждан на охрану здоровья, упорядочено и актуализировано законодательство в области здравоохранения, обеспечена его согласованность, компактность и удобство в применении. При кодификации устранены противоречия в законодательных актах в области здравоохранения, пробелы, дублирования, устаревшие и неэффективные нормы.



Кодифицированы восемь законов Беларуси: «О здравоохранении», «Об оказании психиатрической помощи», «О вспомогательных репродуктивных технологиях», «О трансплантации органов и тканей человека», «Об обращении лекарственных средств», «О донорстве крови и ее компонентов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека».



В кодекс также включены отдельные нормы актов Президента, постановлений Совета Министров и Министерства здравоохранения.



Проект кодекса состоит из статей, объединенных в главы и разделы. Разделы объединены в общую и особенную части кодекса. Общая часть кодекса состоит из двух разделов, особенная часть — из семи разделов.



Организатор общественного обсуждения — Министерство здравоохранения. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 ноября по 9 декабря 2024 года.