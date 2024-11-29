«Беглые» потребовали у властей Литвы защитить белорусов, воевавших на стороне ВСУ

«Организации [»беглых«] подали петицию в Сейм, министерства юстиции и внутренних дел, в которой просят Департамент миграции о пересмотре дела Веремейчика и особом отношении к белорусам, подающим заявление на получение ВНЖ в Литве. <…> До этого он, приехав в Литву с Украины, принимал участие в акциях по сбору средств на радары для ВСУ», — говорится в сообщении.