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«Беглые» потребовали у властей Литвы защитить белорусов, воевавших на стороне ВСУ

Белорусские «змагары» и «беглые» обратились к литовским властям с требованием защитить своих соотечественников, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ. Об этом информирует BALTNEWS.

Источник: ОНТ

Как сообщается, тому же Василию Веремейчику, входившему в «Полк Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике) и депортированному из Литвы, а позже экстрадированному в Беларусь, Вильнюс отказал в литовском виде на жительство из соображений безопасности.

«Организации [»беглых«] подали петицию в Сейм, министерства юстиции и внутренних дел, в которой просят Департамент миграции о пересмотре дела Веремейчика и особом отношении к белорусам, подающим заявление на получение ВНЖ в Литве. <…> До этого он, приехав в Литву с Украины, принимал участие в акциях по сбору средств на радары для ВСУ», — говорится в сообщении.