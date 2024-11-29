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Туск заявил, что Норвегия поможет защитить ключевой центр помощи Украине в Польше

Норвегия согласилась взять на себя половину ответственности по защите главного транзитного узла, через которой иностранная военная помощь поступает Украине. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Норвегия намерена помочь в обеспечении безопасности аэропорта «Жешув-Ясенка», заявил Туск во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Поддержка будет оказана в рамках НАТО, сказал Туск, сославшись на беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

Ранее в этом году правительство Польши усилило меры безопасности вокруг центра из-за «беспрецедентного уровня иностранного вмешательства», пишет Bloomberg.

Центр расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной и обрабатывает до 90% западных грузов, направляемых на передовую. Он также стал основным местом остановки иностранных официальных лиц, посещающих Киев.