Экс-депутата Горинова приговорили к трем годам колонии по новому делу

«Я принадлежу к уходящему поколению людей, родители которых участвовали во Второй мировой войне или пережили ее со всеми тяготами. Уже ушедшее поколение завещало нам всеми силами беречь мир, как самое ценное, что есть на Земле для всех ее жителей», — заявил Горинов на суде.