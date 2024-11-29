Минск и Бишкек подписали программу сотрудничества на 2025−2026 годы

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Программа сотрудничества на 2025−2026 годы подписана министерствами иностранных дел Беларуси и Кыргызстана, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что сегодня в Бишкеке прошел очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций под председательством замглавы МИД Беларуси Игоря Назарука и первого замминистра иностранных дел Кыргызстана Асеина Исаева.
«По итогам мероприятия подписана программа сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Кыргызстана на 2025−2026 годы», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Руководители делегаций выразили удовлетворение состоянием сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также подтвердили взаимное стремление содействовать его дальнейшему развитию по линии МИД двух стран», — подчеркивается в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе консультаций также состоялась краткая встреча Назарука с главой кыргызского МИД Жээнбеком Кулубаевым. Стороны обсудили перспективы развития отношений как в двустороннем формате, так и в региональных и универсальных международных организациях.