Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск и Бишкек подписали программу сотрудничества на 2025−2026 годы

Сегодня в столице Кыргызстана состоялся очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Программа сотрудничества на 2025−2026 годы подписана министерствами иностранных дел Беларуси и Кыргызстана, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что сегодня в Бишкеке прошел очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций под председательством замглавы МИД Беларуси Игоря Назарука и первого замминистра иностранных дел Кыргызстана Асеина Исаева.

«По итогам мероприятия подписана программа сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Кыргызстана на 2025−2026 годы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, сторонами был рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов отношений между двумя государствами, при этом акцент был сделан на взаимодействие в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также на таких международных площадках, как ООН и ОБСЕ.

«Руководители делегаций выразили удовлетворение состоянием сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также подтвердили взаимное стремление содействовать его дальнейшему развитию по линии МИД двух стран», — подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе консультаций также состоялась краткая встреча Назарука с главой кыргызского МИД Жээнбеком Кулубаевым. Стороны обсудили перспективы развития отношений как в двустороннем формате, так и в региональных и универсальных международных организациях.