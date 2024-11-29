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В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил новейшим вооружением

Повышение технической совместимости вооружения, военной и специальной техники обсуждали представители министерств обороны стран ОДКБ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 ноя. — Sputnik. Дальнейшее совершенствование систем тылового и технического обеспечения коллективных сил ОДКБ обсуждалось 29 ноября на заседания рабочей группы при Совете министров обороны стран-участниц договора. Диалог состоялся в режиме видеоконференции.

«Мы рассмотрели вопросы военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, механизмы взаимодействия при оснащении коллективных сил современными образцами вооружения и технического обеспечения при оказании помощи государству — члену ОДКБ в рамках реагирования на кризисную ситуацию».

сообщил белорусскому агентству БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

По его словам, основные усилия будут направлены на совершенствование системы тылового и технического обеспечения группировок войск, в том числе в вопросе повышения технической совместимости вооружения, военной и специальной техники.

Следующее заседание рабочей группы при Совете министров обороны по вопросам материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ планируется провести в Беларуси в период проведения специального учения «Эшелон-2025», уточнил Щегрикович.