Тодуа: нас ждут трудные времена, но переговоры с «Газпромом» надо вести

Миссия министра энергетики Виктора Парликова в Санкт-Петербурге, скорее всего, не удалась. Об этом рассказал Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа. Он также отметил, что при этом за последние два года было сказано столько всего неприятного для Москвы, что Кишиневу не стоит сейчас надеяться на уступки или списание долгов.