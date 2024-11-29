Тодуа: нас ждут трудные времена, но переговоры с «Газпромом» надо вести

Миссия министра энергетики Виктора Парликова в Санкт-Петербурге, скорее всего, не удалась. Об этом рассказал Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа. Он также отметил, что при этом за последние два года было сказано столько всего неприятного для Москвы, что Кишиневу не стоит сейчас надеяться на уступки или списание долгов.
«Парликов три дня был в Петербурге, но, судя по всему, договориться о поставках газа не удалось. Заявление господина Речана о том, что нас ждет трудная зима, подтверждает мое предположение. Тем не менее переговоры надо вести, их надо продолжать», — заявил Тодуа.
Политолог считает, что сегодня российский газ нужен обоим берегам Днестра. Он напомнил, что МолдГРЭС в Приднестровье, продающая 80% электроэнергии Кишиневу, работает именно на этом газе. Кишинев и Тирасполь зависят друг от друга.
«Если бы наши власти были чуть-чуть мудрее, то этих проблем могло бы и не быть. Можно же было взять пример у некоторых европейских стран, которые во время переговоров закрывают глаза на политические вопросы, санкции и противостояния», — отметил политолог.
Тодуа рекомендовал переговорщикам избегать острых политических вопросов, ведь газ, который поступает из Румынии и других европейских стран, в значительной степени продолжает оставаться российским. Молдове, по мнению эксперта, необходимо налаживать отношения со всеми странами, исходя из прагматичных позиций.