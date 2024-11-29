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Алексей Текслер коммунальщикам: заканчивайте с бардаком

Губернатор и прокурор Челябинской области провели встречу с главами муниципалитетов.

Источник: РИА "Новости"

Вместе они обсудили основные проблемные точки региона, которые были обозначены генпрокурором РФ.

На повестке дня снова было состояние ЖКХ Челябинской области. Как отметил Алексей Текслер, на ремонт и модернизацию коммунальных сетей выделяются значительные средства, но этого недостаточно. Чтобы подстегнуть местные организации и муниципальные власти работать в этом направлении эффективнее и качественнее, губернатор намерен ввести персональную ответственность за все аварии, которые будут иметь место в этом отопительном сезоне. Особые меры воздействия будут предприняты в отношении УК, которые никак не реагируют на жалобы жителей.

Внимание Алексей Текслер планирует уделить также бесхозным объектам коммунальной инфраструктуры региона и домам без обслуживания. Некоторые из них уже взяты в работу.

На основе неудовлетворительных результатов проверок ЖКХ Челябинской области губернатор принял решение отправить в отставку руководство региональной жилищной госинспекции. «Заканчивайте с бардаком, отписками и невыполнением своих обязательств. Наказание неизбежно наступит», — пообещал губернатор в своём телеграм-канале недобросовестным коммунальщикам.

ЖКХ
Прокуратура