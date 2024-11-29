Алексей Текслер коммунальщикам: заканчивайте с бардаком

На повестке дня снова было состояние ЖКХ Челябинской области. Как отметил Алексей Текслер, на ремонт и модернизацию коммунальных сетей выделяются значительные средства, но этого недостаточно. Чтобы подстегнуть местные организации и муниципальные власти работать в этом направлении эффективнее и качественнее, губернатор намерен ввести персональную ответственность за все аварии, которые будут иметь место в этом отопительном сезоне. Особые меры воздействия будут предприняты в отношении УК, которые никак не реагируют на жалобы жителей.