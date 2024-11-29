Алексей Текслер коммунальщикам: заканчивайте с бардаком

Вместе они обсудили основные проблемные точки региона, которые были обозначены генпрокурором РФ.
На повестке дня снова было состояние ЖКХ Челябинской области. Как отметил Алексей Текслер, на ремонт и модернизацию коммунальных сетей выделяются значительные средства, но этого недостаточно. Чтобы подстегнуть местные организации и муниципальные власти работать в этом направлении эффективнее и качественнее, губернатор намерен ввести персональную ответственность за все аварии, которые будут иметь место в этом отопительном сезоне. Особые меры воздействия будут предприняты в отношении УК, которые никак не реагируют на жалобы жителей.
Внимание Алексей Текслер планирует уделить также бесхозным объектам коммунальной инфраструктуры региона и домам без обслуживания. Некоторые из них уже взяты в работу.
На основе неудовлетворительных результатов проверок ЖКХ Челябинской области губернатор принял решение отправить в отставку руководство региональной жилищной госинспекции. «Заканчивайте с бардаком, отписками и невыполнением своих обязательств. Наказание неизбежно наступит», — пообещал губернатор в своём телеграм-канале недобросовестным коммунальщикам.