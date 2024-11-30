Он указал на то, что у Украины не хватает средств, чтобы обернуть ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу.
«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ситуацию и изменить траекторию развития событий? Нет, нету. И если так будет продолжаться, мы проиграем», — сказал он в интервью газете Financial Times.
Кулеба сообщил, что текущая ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. Кроме того, по его словам, западные страны ожидают от Киева уступок ради заключения мирного соглашения.
Ранее, 28 ноября, глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Север заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. Если смотреть с точки зрения площади занятой территории, Россия выиграет в данном конфликте, уточнил Севера.
В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции. По его словам, необходимо продолжать СВО, выстраивая свои действия с учетом позиции стран Запада, чтобы достичь всех целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу в конфликте.
Помимо этого, 12 августа президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с киевским режимом, который наносит удары по мирным жителям. Тогда он отметил продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии соприкосновения и предупредил, что противник получит достойный ответ, а стоящие перед государством цели будут достигнуты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.