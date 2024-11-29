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Последние зарубежные новости за 29 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 29 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

CNN: план спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину

Источник: AP 2024

План урегулирования конфликта, предложенный советником Трампа Китом Келлогом, предполагает заморозку фронта, создание демилитаризованной зоны и частичное снятие санкций с России. Журналист CNN считает, что этот план может устроить Владимира Путина.

Le Point раскрыл детали сделки Макрона и Нетаньяху

Источник: Reuters

СМИ сообщает о договоренности Макрона и Нетаньяху: Франция проигнорирует ордер на арест израильского премьера в обмен на усиление позиций Парижа в комитете ООН по резолюции № 1701. Сделка касается статуса Франции в вопросе отношений Израиля и Ливана.

Bloomberg: Европа может остаться без союзников по Украине

Источник: Reuters

Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине может оставить Европу без поддержки США. Келлог выступает за прекращение американской помощи Киеву без мирных переговоров. ЕС придется самостоятельно покрывать финансовые и военные потребности Украины.

Spiegel: АдГ намерена призвать к возобновлению торговли с Россией

Источник: РИА "Новости"

Партия «Альтернатива для Германии» выступает за возобновление торговли с Россией и поставок газа. В предвыборной программе также предлагается нейтральный статус Украины вне ЕС и НАТО и выход Германии из ЕС.

AP: бойцы ВСУ массово дезертируют из-за страха перед армией РФ

Источник: AP 2024

В украинской армии фиксируются массовые случаи дезертирства, когда военнослужащие покидают свои позиции во время боевых действий, что приводит к потерям и уступкам территории врагу.