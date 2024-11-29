Последние зарубежные новости за 29 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

СМИ сообщает о договоренности Макрона и Нетаньяху: Франция проигнорирует ордер на арест израильского премьера в обмен на усиление позиций Парижа в комитете ООН по резолюции № 1701. Сделка касается статуса Франции в вопросе отношений Израиля и Ливана.