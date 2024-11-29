CNN: план спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину
План урегулирования конфликта, предложенный советником Трампа Китом Келлогом, предполагает заморозку фронта, создание демилитаризованной зоны и частичное снятие санкций с России. Журналист CNN считает, что этот план может устроить Владимира Путина.
Le Point раскрыл детали сделки Макрона и Нетаньяху
СМИ сообщает о договоренности Макрона и Нетаньяху: Франция проигнорирует ордер на арест израильского премьера в обмен на усиление позиций Парижа в комитете ООН по резолюции № 1701. Сделка касается статуса Франции в вопросе отношений Израиля и Ливана.
Bloomberg: Европа может остаться без союзников по Украине
Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине может оставить Европу без поддержки США. Келлог выступает за прекращение американской помощи Киеву без мирных переговоров. ЕС придется самостоятельно покрывать финансовые и военные потребности Украины.
Spiegel: АдГ намерена призвать к возобновлению торговли с Россией
Партия «Альтернатива для Германии» выступает за возобновление торговли с Россией и поставок газа. В предвыборной программе также предлагается нейтральный статус Украины вне ЕС и НАТО и выход Германии из ЕС.
AP: бойцы ВСУ массово дезертируют из-за страха перед армией РФ
В украинской армии фиксируются массовые случаи дезертирства, когда военнослужащие покидают свои позиции во время боевых действий, что приводит к потерям и уступкам территории врагу.