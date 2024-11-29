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К парламенту Грузии стянули спецназ с водометами

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Масштабная акция оппозиции проходит в пятницу вечером на площади у парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. На прилегающих территориях дислоцирован спецназ полиции, размещены водометы и спецтехника.

Источник: Reuters

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.