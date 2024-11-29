На Западе заявили об изменении мира после запуска «Орешника»

По его словам, испытания оружия, вероятно, навсегда изменили ход военных действий и весь мир. «В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было», — подчеркнул он.
21 ноября в ходе своего обращения российским президент Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что испытания «Орешника» по Украине меняют ход специальной военной операции.