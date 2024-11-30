Во Франции сочли возможное появление ЯО у Ирана «критической угрозой»

«Союзные Ирану военизированные формирования на Ближнем Востоке (ХАМАС и “Хезболлах”) понесли серьезные потери. Но ядерные амбиции Ирана продолжают угрожать всем нам», — приводит его слова агентство Agence France-Presse. «Возможное появление ядерного оружия у Ирана является одной из угроз, если не сказать самой критической угрозой, в ближайшие месяцы», — добавил Лернер.
Встреча Лернера и Мура совпала по времени с началом переговоров между Ираном и странами «евротройки» (Великобританией, Германией и Францией). Представители этих стран ранее запланировали на 29 ноября переговоры в Женеве для обсуждения ряда вопросов, касающихся двусторонних отношений между исламской республикой и европейскими странами, а также иранской ядерной программы. Как сообщили агентству Reuters участники консультаций, разработка дорожной карты по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет главной темой переговоров.
Иранская ядерная сделка 2015 года предусматривала снятие с Тегерана наиболее жестких ограничений, включая санкции СБ ООН, в обмен на сокращение темпов развития ядерной программы Ирана. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из СВПД, объясняя свое решение тем, что снятие рестрикций позволит исламской республике нарастить военный потенциал и создать ядерное оружие. Выход США из сделки привел к восстановлению западных, но не ооновских санкций против Ирана. Россия и Китай — участники соглашения — выступили против решения Вашингтона.
Администрация президента США Джо Байдена после поражения Трампа на выборах 2020 года вела непрямые переговоры с Тегераном в Австрии, а затем в Омане. Консультации в Вене завершились безрезультатно в 2022 году. Переговорный процесс в Маскате был заморожен из-за вторжения Израиля в Ливан 1 октября этого года и неопределенности по поводу исхода выборов американского президента 5 ноября. Трамп после победы на выборах дал понять, что вернется к политике максимального давления на Иран. Его советники не исключают жестких мер против республики. В Тегеране посоветовали Трампу перейти к «максимальной мудрости», иначе США потерпят «максимальное поражение», так как Иран ускорит развитие ядерной программы.