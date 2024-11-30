Во Франции сочли возможное появление ЯО у Ирана «критической угрозой»

Администрация президента США Джо Байдена после поражения Трампа на выборах 2020 года вела непрямые переговоры с Тегераном в Австрии, а затем в Омане. Консультации в Вене завершились безрезультатно в 2022 году. Переговорный процесс в Маскате был заморожен из-за вторжения Израиля в Ливан 1 октября этого года и неопределенности по поводу исхода выборов американского президента 5 ноября. Трамп после победы на выборах дал понять, что вернется к политике максимального давления на Иран. Его советники не исключают жестких мер против республики. В Тегеране посоветовали Трампу перейти к «максимальной мудрости», иначе США потерпят «максимальное поражение», так как Иран ускорит развитие ядерной программы.