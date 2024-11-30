Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий

— У оппозиции на это не хватит сил, и у нее нет никакой стратегии. Единственная их стратегия состоит в том, чтобы просто продолжать протест. Но сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которых отличает самая прозападная позиция и которые сейчас кричат, что спасают Грузию, слишком малочисленны. Со стороны молодежи у них также мало сторонников, чтобы устраивать серьезные акции протеста. Никакого более-менее общенародного протеста нет и быть не может. А главное: в правящей партии и в государственных структурах нет никакого раскола. Я считаю, что «цветной революции» в Грузии не будет, — подчеркнул политолог.