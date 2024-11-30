Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Замглавы МИД был задан вопрос, допускает ли Москва возобновление ядерных испытаний в ответ на эскалационный курс США. «Вопрос этот стоит, — отметил Рябков. — И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается».