Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вопрос возобновления ядерных испытаний стоит перед РФ на фоне эскалационного курса США, ситуация остается сложной и постоянно рассматривается во всем комплексе. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД был задан вопрос, допускает ли Москва возобновление ядерных испытаний в ответ на эскалационный курс США. «Вопрос этот стоит, — отметил Рябков. — И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается».

Как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, несколькоо косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.

дипломатия