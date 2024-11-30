Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Замглавы МИД был задан вопрос, допускает ли Москва возобновление ядерных испытаний в ответ на эскалационный курс США. «Вопрос этот стоит, — отметил Рябков. — И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается».
Как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, несколькоо косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.