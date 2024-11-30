Глава МИД Ирана назвал активизацию террористов в Сирии частью плана США

Ливанский телеканал Al Mayadeen в тот же день сообщил, что сирийская армия начала контрнаступление на позиции террористов и отбила у них город Эль-Бакум. По данным телеканала, боевики во время своей атаки захватили более 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо.