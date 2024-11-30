Глава МИД Ирана назвал активизацию террористов в Сирии частью плана США

Уточняется, что Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббахом, чтобы обсудить последние события в Сирии и регионе.
«Аракчи назвал возобновление деятельности террористических группировок в Сирии американо-израильским планом после поражения сионистского режима от сопротивления в Ливане и Палестине», — проинформировало агентство.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что поддержка Ираном сирийского правительства, народа и армии в борьбе с терроризмом и защите региональной безопасности и стабильности остается неизменной.
Ранее в этот день армия Сирии ликвидировала сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сообщается, что сирийская армия продолжает наступление на все точки, где закрепились боевики. Кроме того, армии удалось выбить радикальных исламистов с части позиций, и боевая работа сирийских солдат продолжается.
Накануне, 28 ноября, в сирийском министерстве сообщили, что террористические группировки совершили крупную атаку в Алеппо и Идлибе, а армия Сирии принялась ее отражать, нанеся серьезный урон технике и живой силе боевиков.
Тогда же заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, капитан первого ранга Олег Игнасюк рассказал, что сирийские военные при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили не менее 400 радикальных исламистов.
Ливанский телеканал Al Mayadeen в тот же день сообщил, что сирийская армия начала контрнаступление на позиции террористов и отбила у них город Эль-Бакум. По данным телеканала, боевики во время своей атаки захватили более 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо.