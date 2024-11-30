Армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink

В Белоруссии разработали аналог Starlink, его получит армия страны в декабре текущего года.
Начальник связи ВС Белоруссии Вадим Романив уточнил, что речь идёт о мобильном комплекте связи для вооружённых сил.
«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Романив напомнил, что «аналог» Starlink был представлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2023 году.
Он также подчеркнул, что мобильный комплект поступит в войска до начала «учебного года», который в ВС начинается в декабре.
Напомним, терминалы Starlink передают интернет-сигнал со спутников на орбите Земли на наземные терминалы, которые распределяют его как Wi-Fi. Спутниковую систему связи Starlink разворачивает компания SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.