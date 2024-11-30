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Армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink

Аналог Starlink был представлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

В Белоруссии разработали аналог Starlink, его получит армия страны в декабре текущего года.

Начальник связи ВС Белоруссии Вадим Романив уточнил, что речь идёт о мобильном комплекте связи для вооружённых сил.

«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Романив напомнил, что «аналог» Starlink был представлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2023 году.

Он также подчеркнул, что мобильный комплект поступит в войска до начала «учебного года», который в ВС начинается в декабре.

Напомним, терминалы Starlink передают интернет-сигнал со спутников на орбите Земли на наземные терминалы, которые распределяют его как Wi-Fi. Спутниковую систему связи Starlink разворачивает компания SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.

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