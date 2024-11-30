В Тбилиси силовики водометами начали разгонять протестующих

До этого, 28 ноября, правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение о приостановке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в объединение. Как уточнил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, Грузия продолжит выполнять обязательства по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле и к 2028 году выполнит их на 90%.