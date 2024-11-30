В Тбилиси силовики водометами начали разгонять протестующих

На видео запечатлено, как протестующие пытаются прорваться через закрытые ворота к зданию грузинского парламента, находящегося на улице Руставели. Некоторые из участников акции протеста держат в руках флаги Грузии и Евросоюза (ЕС).
«Участники митинга на протяжении нескольких часов словесно и физически оскорбляли полицейских, а также, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнику, пострадали двое сотрудников МВД», — проинформировало МВД Грузии.
В ведомстве заявили, что протестующие повредили и подожгли инфраструктуру. Так, например, митингующими был причинен ущерб воротам парламента.
«Общество ясно увидело по телевидению насильственные, противоправные действия протестующих. Чтобы облегчить ситуацию, правоохранители применили специальные средства, установленные законом», — добавила пресс-служба МВД.
Власти мобилизовали силы полиции и спецназ, на месте находится спецтехника с водометами.
Ранее в этот день толпа митингующих снова собралась у здания грузинского парламента в центре Тбилиси на площади Свободы.
Также 29 ноября «Известия» сообщали об усилении мер безопасности на проспекте Руставели на фоне прошедшего антиправительственного митинга. Как передал журналист, на проспекте было относительно спокойно, хотя чувствовалась определенная напряженность после вчерашнего разгона радикальной оппозиции. При этом возле здания парламента находилось несколько десятков митингующих, которые, вероятно, оставались там ночевать.
Тогда же сообщалось, что в Тбилиси продолжились протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции. Митингующие выступают против решения отложить переговоры с ЕС. МВД Грузии сообщило, что после разгона волнений у здания парламента 32 сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.
До этого, 28 ноября, правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение о приостановке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в объединение. Как уточнил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, Грузия продолжит выполнять обязательства по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле и к 2028 году выполнит их на 90%.