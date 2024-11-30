Немецкий генерал предрек ВСУ потерю «ключевого города» Донбасса к 2025-му

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине. Я ожидаю, что к концу [2024] года или в начале 2025 года Покровск придется покинуть», — сказал Фройдинг.
По его мнению, напряженная для украинских войск ситуация сложилась и в Курской области, ВСУ уже отступают, и в «ближайшие недели и месяцы давление будет расти».
Он вместе с тем выразил сомнение, что возвращение к власти республиканца Дональда Трампа изменит поддержку со стороны Запада: «Я не верю, что мир перевернется 21 января 2025 года». «Мы готовы взять на себя здесь больше обязательств и будем согласовывать это с будущим американским правительством таким образом, чтобы Украина могла продолжать полагаться на своих партнеров», — добавил Фройдинг.
Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Это важнейший узел снабжения группировки вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь их количество оценивают в примерно 12 тыс. человек.
New York Times предупреждает, что российское наступление в этой местности может перерезать основные линии снабжения войск в оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктах. Издание называет Покровск «ключевым городом» Донбасса.
Ситуация на этом направлении напряженная, признавал украинский президент Владимир Зеленский в ноябре, посетив город. Власти Покровска начали готовиться к оборонительным боям.
Глава ДНР Денис Пушилин в конце ноября сообщил о продвижении войск на этом направлении, отмечая, что до Покровска осталось «уже все меньше и меньше» километров, но о городских боях говорить «пока преждевременно».