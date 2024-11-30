Маск отметил День благодарения вместе с Трампом в его резиденции

Американский бизнесмен Илон Маск отметил День благодарения вместе с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Соответствующее видео обнародовано в соцсети X*. Судя по кадрам, День благодарения Маск и Трамп провели в резиденции республиканца.
Видео опубликовали пользователи соцсети, которая принадлежит Маску. Бизнесмен прокомментировал данные публикации. На одном из видео также запечатлён актёр Сильвестр Сталлоне.
На другой записи предприниматель сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей Трамп.
Напомним, День благодарения в Соединённых Штатах ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября.
Ранее Трамп опубликовал видеоролик, на котором он вылезает из индейки в День благодарения.
После победы на выборах президента Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Илону Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.