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Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Замглавы МИД не исключил возможность дальнейшего обсуждения темы.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос возобновления ядерных испытаний России обсуждается на фоне увеличения напряженности в отношениях с США, о чем сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Он подтвердил, что этот вопрос актуален и что ситуация является достаточно сложной, подчеркивая необходимость рассмотрения всех аспектов и составляющих данной проблемы.

«Вопрос этот стоит… Ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — сказал Рябков.

Замглавы МИД не исключил возможность дальнейшего обсуждения темы в зависимости от изменений в международной политике.

Ранее президент России Владимир Путин наделил Министерство обороны полномочиями по надзору в сфере промышленной безопасности на объектах, связанных с разработкой ядерного оружия.