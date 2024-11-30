Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Вопрос возобновления ядерных испытаний России обсуждается на фоне увеличения напряженности в отношениях с США, о чем сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Он подтвердил, что этот вопрос актуален и что ситуация является достаточно сложной, подчеркивая необходимость рассмотрения всех аспектов и составляющих данной проблемы.
«Вопрос этот стоит… Ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — сказал Рябков.
Замглавы МИД не исключил возможность дальнейшего обсуждения темы в зависимости от изменений в международной политике.
Ранее президент России Владимир Путин наделил Министерство обороны полномочиями по надзору в сфере промышленной безопасности на объектах, связанных с разработкой ядерного оружия.