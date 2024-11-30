Финляндия начала учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией

В рамках учений будет задействовано около 600 единиц транспортной и боевой техники, а также транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500. Основными задачами учений станут подготовка войск к наступлению и обороне, ведение боя против наступающего противника, а также проведение операций в условиях плохой видимости и подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы.