Финляндия начала учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией

В Финляндии в субботу начинаются сухопутные учения, в которых примут участие 2,8 тысячи военнослужащих.
Учения 24-й бригады Кайнуу будут проходить в регионах Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. Эти полигоны расположены на востоке страны, недалеко от границы с Россией.
В рамках учений будет задействовано около 600 единиц транспортной и боевой техники, а также транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500. Основными задачами учений станут подготовка войск к наступлению и обороне, ведение боя против наступающего противника, а также проведение операций в условиях плохой видимости и подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы.
Ранее Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве в 70 км от российской границы. В учениях принимают участие более 2,5 тыс. польских и литовских военных.