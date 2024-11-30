Олбани
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия начала учения сухопутных сил недалеко от границы с Россией

Учения на полигонах Вуосанка и Сотинпуро будут проходить с 30 ноября по 4 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии в субботу начинаются сухопутные учения, в которых примут участие 2,8 тысячи военнослужащих.

Учения 24-й бригады Кайнуу будут проходить в регионах Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. Эти полигоны расположены на востоке страны, недалеко от границы с Россией.

В рамках учений будет задействовано около 600 единиц транспортной и боевой техники, а также транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500. Основными задачами учений станут подготовка войск к наступлению и обороне, ведение боя против наступающего противника, а также проведение операций в условиях плохой видимости и подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы.

Ранее Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве в 70 км от российской границы. В учениях принимают участие более 2,5 тыс. польских и литовских военных.