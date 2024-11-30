Слуцкий назвал желание Киева вступить в НАТО залогом продолжения конфликта

Он также выразил мнение, что предложения по заморозке конфликта «неприемлемы». Слуцкий заявил, что российская сторона «хорошо усвоила горькие уроки Минска-2». Теперь, по его словам, она не позволит «западникам вооружать укрофашистов за ширмой договорённостей».