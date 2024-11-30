Ким Чен Ын встретился с Андреем Белоусовым

Ким Чен Ын выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную». Он передал президенту Владимиру Путину, правительству, армии и народу России «теплые пожелания» и пообещал, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».