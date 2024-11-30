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Ким Чен Ын встретился с Андреем Белоусовым

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Андрей Белоусов обсудили в Пхеньяне углубление «всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР осудил Запад за то, что он разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России.

Источник: ЦТАК

Ким Чен Ын во время встречи заявил, что США и Запад «руками киевских властей нанесли удар своими оружиями дальнего радиуса действия по территории России». По его мнению, таким образом они вмешались в конфликт. Лидер КНДР назвал «своевременной и эффективной мерой» ответные действия России.

Ким Чен Ын выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную». Он передал президенту Владимиру Путину, правительству, армии и народу России «теплые пожелания» и пообещал, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».

Господин Белоусов накануне, 29 ноября, прилетел в Пхеньян на встречу с военно-политическим руководством Северной Кореи. В последний раз он совместно с российской делегацией посещал КНДР в середине июня. Тогда президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран.