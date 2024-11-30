CNN: Келлог предлагал частично снять санкции с России

Кандидат на должность спецпосланника нового президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предложил частично снять санкции с России в рамках плана, разработанного для аналитического центра America First Policy Institute в апреле. Об этом сообщает CNN.
В документе прописаны варианты прекращения конфликта на Украине, включая создание демилитаризованной зоны в результате прекращения огня с замороженными линиями фронта. В обмен на это планируется предоставить России частичное смягчение санкций.
Келлог также оценивал возможность полного пересмотра санкций, если будет подписано мирное соглашение, устраивающее Украину. В дополнение к этому, его план предусматривал введение налога на экспорт российских энергетических ресурсов, средства от которого должны были быть направлены на восстановление Украины.
Он также предложил, чтобы Киев отказался от возвращения территорий силой, но сохранил право на их возврат дипломатическим путем. Келлог подчеркнул, что достижение дипломатического решения конфликта может стать возможным лишь после того, как Владимир Путин покинет пост президента России.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, избранный 47 президентом Соединенных Штатов, может снять санкции с российских спортсменов после официального вступления в должность.