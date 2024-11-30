CNN: Келлог предлагал частично снять санкции с России

Келлог также оценивал возможность полного пересмотра санкций, если будет подписано мирное соглашение, устраивающее Украину. В дополнение к этому, его план предусматривал введение налога на экспорт российских энергетических ресурсов, средства от которого должны были быть направлены на восстановление Украины.