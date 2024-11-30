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Ким Чен Ын принял министра обороны РФ Андрея Белоусова

Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который вновь посетил Пхеньян спустя пять месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым, который посетил страну с визитом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщается, Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который вновь посетил Пхеньян спустя пять месяцев. В ходе встречи прошла дружественная и доверительная беседа. Белоусов передал приветственное послание от президента России Владимира Путина, на что Ким Чен Ын ответил просьбой передать российскому лидеру свой «товарищеский привет».

Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений как «сильного механизма обеспечения безопасности», который способствует благосостоянию народов обеих стран и помогает смягчить сложную ситуацию в регионе, гарантируя международную стратегическую стабильность.

Лидер КНДР выразил готовность активно развивать и расширять отношения между двумя странами во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную.

Ранее Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.