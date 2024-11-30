Ким Чен Ын принял министра обороны РФ Андрея Белоусова

Как сообщается, Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который вновь посетил Пхеньян спустя пять месяцев. В ходе встречи прошла дружественная и доверительная беседа. Белоусов передал приветственное послание от президента России Владимира Путина, на что Ким Чен Ын ответил просьбой передать российскому лидеру свой «товарищеский привет».