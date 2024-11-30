Ким Чен Ын назвал удары по РФ вмешательством Запада в конфликт на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что применение Вооружёнными силами Украины западного оружия для ударов вглубь РФ стало прямым вмешательством Запада в украинский конфликт, сообщает ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что то обстоятельство, что США и Запад руками киевских властей нанесли удар своим оружием дальнего радиуса действия по территории России, представляет собой непосредственное военное вмешательство в конфликт», — говорится в публикации.
Заявление прозвучало в ходе встречи Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Лидер КНДР подчеркнул, что ответный удар представляет собой своевременной и эффективной мерой, которая «уведомила» Соединённые Штаты и другие западные государства, а также Киев о «серьёзности ситуации и воле Российской Федерации к жёстким контрмерам».
Ким Чен Ын добавил, что Запад и Украина «цепляются за неблагоразумный военный авантюризм». Он также отметил, что следует продемонстрировать «провокационным силам во главе с США», что они «не добьются ничего полезного не добьются в случае игнорирования предупреждения со стороны РФ».
Напомним, ВС РФ применили ракету «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровской области. Российский лидер Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что пуск ракеты «Орешник» оказал влияние на расстановку сил в мире. В частности, в Североатлантическом альянсе наблюдается паника.