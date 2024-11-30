Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

«Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — сказал Белоусов.
При этом он подчеркнул, что «сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».
«Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно Ваша заслуга», — отметил министр, обращаясь к собеседнику.
Он передал лидеру КНДР «дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».
История боевого братства двух стран, подчеркнул Белоусов, насчитывает почти восемь десятилетий. Он отметил, что дружба и сотрудничество двух стран «крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950−1953 годов».
«В следующем году Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации», — добавил глава Минобороны.
В России, отметил он, ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.
Глава российского военного ведомства отметил, что для него большая честь лично встретиться с лидером КНДР.
«Благодарю за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации», — сказал Белоусов.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.