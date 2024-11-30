Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.