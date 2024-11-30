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Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Белоусов отметил, что Москва признательна Пхеньяну за приверженность курсу на углубление связей с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном свидетельствует о заинтересованности обеих стран в комплексном развитии союзнических отношений.

«Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что сегодня Корея — «одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику», добавив, что это является заслугой Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.