Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном свидетельствует о заинтересованности обеих стран в комплексном развитии союзнических отношений.
«Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», — отметил Белоусов.
Он подчеркнул, что сегодня Корея — «одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику», добавив, что это является заслугой Ким Чен Ына.
Ранее Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.