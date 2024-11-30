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Рябков: РФ пройдет испытание на прочность в свете угроз, а Запад — сомнительно

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва пройдет испытания на прочность в свете имеющихся угроз, а в отношении Запада, который занимается игрой на повышение ставок, есть сомнения, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — отметил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары западным оружием по России означают прямое вовлечение Запада в конфликт на Украине. Глава государства также отметил, что Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели.

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