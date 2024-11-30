Рябков: РФ пройдет испытание на прочность в свете угроз, а Запад — сомнительно

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — отметил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.