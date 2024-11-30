Спецназ в Тбилиси разогнал протестующих на проспекте Руставели

Полицейские начали разгонять людей неожиданно. Правоохранители догоняли протестующих, задерживали, применяя силу.
В Тбилиси у здания парламента и на прилегающем к нему проспекте Руставели в пятницу проходил очередной антиправительственный митинг, который позже перерос в столкновения с полицией. МВД неоднократно требовало от митингующих не выходить за рамки закона. В итоге было принято решение о разгоне демонстрации. Сначала протестующих оттеснили от здания парламента, а позже стражи порядка приняли решение полностью очистить от них проспект Руставели.
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.
Заявление Кобахидзе вызвало недовольство у части граждан, которые стали собираться в четверг у здания парламента. Митинг в тот день перерос в потасовку с полицией, в результате которой пострадали стражи порядка, митингующие и представители СМИ.