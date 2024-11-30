В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

ДСЦ является крупнейшей партией в Швейцарском национальном совете с 62 местами из 200, и выступает против вступления страны в Европейский Союз и НАТО, подчеркивая важность строгого соблюдения нейтралитета Швейцарии. Партия также против введения санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.