В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО в условиях текущей международной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире», — сказал Поджиа.
ДСЦ является крупнейшей партией в Швейцарском национальном совете с 62 местами из 200, и выступает против вступления страны в Европейский Союз и НАТО, подчеркивая важность строгого соблюдения нейтралитета Швейцарии. Партия также против введения санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
Ранее Швейцария запретила экспорт боеприпасов польской компании после того, как они попали на Украину. Госсекретариат страны выяснил, что украинская компания получила 645 тысяч патронов через польского импортера UMO.