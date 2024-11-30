Доктор Гекче: за наступлением террористов на Алеппо стоят США и Израиль

«В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с “Хезболлой” и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для “Хезболлы”. Похоже, что ХТШ под контролем США действует в целях защиты Израиля», — сказал он.