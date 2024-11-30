Байден заявил о сотрудничестве с ФБР по вопросу угроз политикам

Несколько американских политиков недавно получили угрозы подрыва их домов. Среди них — как минимум семь членов Конгресса США, представляющие Демократическую партию. Сообщения о минировании оказались ложными. Угрозы также поступали в адрес Пита Хегсета и Ли Зелдин, которые могут занять посты главы Минобороны и главы Агентства по охране окружающей среды после инаугурации республиканца Дональда Трампа.