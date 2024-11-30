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Байден заявил о сотрудничестве с ФБР по вопросу угроз политикам

Белый дом работает с ФБР по вопросу угроз применения взрывных устройств в отношении ряда законодателей и членов команды избранного президента Дональда Трампа. Об этом, как передает Reuters, Джо Байден заявил журналистам.

Источник: Reuters

Несколько американских политиков недавно получили угрозы подрыва их домов. Среди них — как минимум семь членов Конгресса США, представляющие Демократическую партию. Сообщения о минировании оказались ложными. Угрозы также поступали в адрес Пита Хегсета и Ли Зелдин, которые могут занять посты главы Минобороны и главы Агентства по охране окружающей среды после инаугурации республиканца Дональда Трампа.

Байден Джо