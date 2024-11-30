Рябков заявил, что США не смогут помешать России решить задачи СВО

«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у “хромых уток”, для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО. Но у них это не получится», — цитирует Рябкова ТАСС.