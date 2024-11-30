За два дня протестов в Тбилиси задержали 107 человек

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции во время проведения акции оппозиции в пятницу и в ночь на субботу у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД, сообщает министерство.