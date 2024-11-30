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За два дня протестов в Тбилиси задержали 107 человек

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции во время проведения акции оппозиции в пятницу и в ночь на субботу у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД, сообщает министерство.

Источник: © РИА Новости

«В результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД. До сих пор в медучреждении остается один полицейский с ожогами разных частей тела. Около законодательного органа отдельные лица повредили инфраструктуру, защитную баррикаду парламента, подожгли разные предметы, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения… С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства… задержаны 107 человек», — отмечается в заявлении МВД.

По данным министерства, задержания осуществлялись по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции.

Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.